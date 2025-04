VIDEO/ MELONI IN ABRUZZO PER ATTRACCO DELLA NAVE VESPUCCI AD ORTONA

“Giorgia Meloni ha accolto il nostro invito a essere presente venerdì mattina alle 10:45 all’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Ortona. È motivo di grande orgoglio, per l’intero Abruzzo, accogliere per la prima volta nella storia questa nave iconica, simbolo dell’eccellenza e dell’identità italiana, che dopo un tour mondiale di due anni approda ora nel nostro territorio.” Lo dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, da Bruxelles, dove è impegnato per l’assemblea plenaria del Parlamento europeo.

“La premier – prosegue Marsilio – sarà presente anche all’Aquila, dove in piazza Duomo, alle ore 12, si terrà la cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso. Un momento solenne, reso ancora più significativo dalla vicinanza all’anniversario del sisma del 2009, in una città dove il ruolo dei Vigili del fuoco è stato, ed è tuttora, fondamentale e motivo di profonda gratitudine per l’intera comunità.”

“Si tratta di una giornata storica per l’Abruzzo – conclude Marsilio – che testimonia il forte legame instaurato con il Governo nazionale e un’attenzione concreta nei confronti del nostro territorio. A nome di tutti gli abruzzesi, rivolgo un sentito ringraziamento alla Presidente Meloni per la sua presenza e sensibilità istituzionale.”