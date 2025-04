VIDEO-FOTO/ TASSE, IL PATTO PER L'ABRUZZO HA OCCUPATO L'AULA DEL CONSIGLIO REGIONALE ...AD OLTRANZA: "MARSILIO RIVATTENE A ROMA"

I consiglieri di opposizione che compongono il Patto per l'Abruzzo hanno occupato l'Aula del Consiglio regionale dove, nel pomeriggio, è prevista la seduta per l'approvazione del Disegno di legge per l'aumento delle tasse ai cittadini.