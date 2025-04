VIDEO-FOTO/ GIORGIA MELONI HA SALUTATO L'EQUIPAGGIO DELLA NAVE VESPUCCI CHE HA ATTRACCATO OGGI AD ORTONA, NEL POMERIGGIO, AL VIA LE VISITE SOLD OUT

Ortona e L'Aquila hanno accolto oggi il premier Giorgia Meloni. Sono state due le occasioni speciali: l'attracco, per la prima volta in Abruzzo, della nave scuola Amerigo Vespucci e un'ora dopo circa il giuramento di vigili del fuoco.

A Ortona la Meloni ha fatto un veloce saluto. La presidente del Consiglio ha presieduto alle 10,45, la cerimonia di benvenuto sulla Vespucci, che alle 8 ha attraccato nel porto abruzzese. Ieri la premier ha annullato tutti gli appuntamenti in agenda per un vertice urgente sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di dazi Usa, ma in Abruzzo è comunque venuta confermando le due visite. E di dazi ha parlato in un fulmineo punto stampa dicendo che: " Preoccupazione per i dazi si, ma niente allarmismi".

La premier ha salutato l'equipaggio della Vespucci a bordo di un elicottero con il quale era arrivata ad Ortona insieme al presidente Marsilio, la nave resterà in porto fino a domenica. E già nel pomeriggio di oggi, dalle 16.30, partiranno le visite a bordo di chi è riuscito a prenotare i biglietti sul canale ufficiale della nave scuola più bella del mondo, portale andato sold out dopo pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni. La nave sarà aperta al pubblico fino alle 21, mentre il "Villaggio in Italia," dedicato a cultura e intrattenimento, è visitabile fino alle 22. Il servizio di navette, finanziato dalla Regione Abruzzo, è operativo a partire da oggi, con la prima corsa programmata per le ore 11, e proseguirà domani, iniziando alle 8 con corse frequenti per accogliere i tanti visitatori.

Molto curiosa l'intervista ad un giovanissimo marinaio di Corropoli imbarcato da poco sulla Vespucci che ci ha raccontato come si vive sulla nave più bella al mondo che imbarca 250 persone e che diventano 400 con i ragazzi dell'Accademia della Marina Militare.

Rpartita da Ortona, la Meloni si è recata a L'Aquila, al giuramento dei vigili del fuoco, gli eroi del sisma, che invaderanno la suggestiva piazza Duomo, in una città blindata, per rinsaldare il legame con la città che hanno soccorso e che ancore piange i 309 morti e le migliaia di feriti del terremoto del 6 aprile del 2009. Per la prima volta nella storia, 801 allievi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tra loro 21 abruzzesi e 40 donne, giureranno al di fuori del loro sede ufficiale di Capannelle, in omaggio anche al numero 99 (il corso è il 99esimo), con significato storico per la città capoluogo che ha, ad esempio, 99 piazze, 99 chiese, 99 fontane, 99 mascheroni. L'evento, al quale parteciperà anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantendosi, è stato presentato ieri dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dal sottosegretario all'Economia, Emanuele Prisco, dal responsabile nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, Eros Mannino, dal presidente della Regione, Marco Marsilio e il vice presidente del Consiglio Comunale, referente ai rapporti con i vigili del fuoco, Daniele Ferella.