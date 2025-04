PARTENZA GIRO D'ITALIA A GIULIANOVA, L'ASSESSORE DI CARLO INCONTRA GLI OPERATORI DEL TURISMO

Riunione tecnica, questa mattina, in municipio. Nella sala consiliare, l’assessore ai Grandi Eventi Marco Di Carlo ed il consigliere Rossella De Patre hanno incontrato gli operatori turistici per la presentazione degli eventi organizzati in occasione della partenza dell’ Ottava tappa del Giro d’Italia, prevista per il 17 maggio sulla banchina di riva del porto.

Erano presenti titolari di alberghi, stabilimenti balneari, campeggi. A loro è stato presentato il programma di massima allestito dall’ Amministrazione Comunale per accogliere la carovana rosa, promuovere l’immagine della città, offrire a giuliesi e turisti momenti di svago e di intrattenimento.

La grande festa del Giro partirà nel pomeriggio di venerdì 16 maggio quando, in una Giulianova addobbata a tema, le associazioni sportive e le palestre daranno ufficialmente il via a “Giulia in Rosa”, il contenitore di eventi, musica, shopping, che caratterizzerà il fine settimana più atteso dell’anno.

Il Villaggio del Giro sarà allestito sulla banchina di riva nella giornata di venerdì. Sabato l’ apertura, in tarda mattinata la partenza della tappa. Quella tra sabato e domenica sarà invece la Notte rosa di Giulianova, notte di musica, degustazioni e shopping. Ancora sport la mattina del 18, per chiudere, in serata, con un’edizione speciale di Calistelle.

“ La buona riuscita delle iniziative dipende dalla collaborazione di tutti – ha ribadito l’assessore Di Carlo – E sono certo che l’invito a tenere aperte le attività e ad impegnarsi nell’accoglienza a tema sia stato ampiamente recepito”.