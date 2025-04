INAUGURATO A COLLEPARCO IL GIARDINO DEI GIUSTI, A DIFESA DELLA DIGNITA' UMANA

Questa mattina, a Colleparco, in una breve ma toccante cerimonia, l’Amministrazione Comunale ha inaugurato il “Giardino dei Giusti”, realizzato nell’area verde attrezzata a ridosso di piazza Giastino Melchiorre e nato per onorare la memoria e ricordare la storia di tutti coloro che, di fronte a ingiustizie e persecuzioni, hanno scelto di difendere la dignità umana anche a costo di sacrificare la propria vita.

Alla cerimonia, aperta dalla benedizione del Vescovo Lorenzo Leuzzi e dalla doppia preghiera celebrata dal Vescovo e dall’Imam Mustapha Batzami, a cui sono seguiti i saluti istituzionali del Sindaco Gianguido D’Alberto e dell’Assessore Pina Ciammariconi, hanno preso parte il Presidente della sezione ANPI Teramo Antonio Topitti, il Presidente dell’Associazione “Il Ponte e la Torre” Biagio Di Giuseppe, il presidente del comitato di quartiere di Colleparco Piero Di Silvestre, i rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio, tra cui il vicesindaco del Comune di Tossicia Pasquale Consorte, gli studenti della V F del Liceo Scientifico Delfico, accompagnati dalla dirigente scolastica Daniela Baldassarre, una delegazione di dirigenti e insegnanti delle scuole teramane. Ospiti della giornata Patrizia Catellani, nipote della partigiana Gabriella Degli Esposti a cui è stato intitolato uno dei cippi, e il presidente onorario di ANPI Castelfanco Emilia Iames Cavalieri.

“Quella odierna è una giornata particolarmente importante, nella quale inauguriamo uno spazio che ci ricorda l’importanza di mettere sempre al primo posto, in ogni tempo e in ogni spazio, la dignità dell’uomo - ha sottolineato il primo cittadino – abbiamo lavorato molto in questi anni per poter arrivare a questa inaugurazione, mettendo in campo numerose inziative volte a promuovere i valori del rispetto e della solidarietà, e non posso che ringraziare l’ANPI e l’Associazione “Il Ponte e la Torre” per aver promosso questa iniziativa. Oggi, con l’intitolazione di questi primi cippi, lanciamo un messaggio importantissimo: quello della necessità di abbattere ogni barriera che impedisca la crescita di un’umanità libera e che metta al primo posto il rispetto dell’uomo in quanto tale. Un messaggio che cui ricorda l’importanza di costruire un’Europa diversa, sociale, unita e che faccia sentire tutti parte di quel grande progetto di pace di cui parlava già il Manifesto di Ventotene e che dobbiamo assolutamente riprendere”.

Tra gli interventi quelli di Patrizia Catellani, che ha letto una lettera della madre Savina Riverberi, figlia di Gabriella Degli Esposti e impossibilitata oggi ad essere a Teramo. Lettera nella quale Riverberi, nel ricordare la figura della madre partigiana, si è rivolta soprattutto ai giovani. “Sono certa che i nostri giovani – ha detto nella lettera – avranno cura di questi alberi, così diventeranno un grande e giusto libro di storia a cielo aperto per le nuove generazioni, che desiderano soprattutto libertà e pace”.

Particolarmente sentito anche l’intervento del presidente di ANPI Castelfranco Emilia, Cavalieri, che rivolgendosi agli studenti li ha invitati “a portare avanti il ricordo di chi ha dato la vita per gli altri, a lottare per la pace, a non rassegnarci alla guerra”.

I primi cippi sono stati intitolati a Umberto Adamoli, Podestà della Città durante gli anni del nazifascismo e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”; alla partigiana Gabriella Degli Esposti, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria; ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; alle sorelle Mirabal, conosciute come “Las mariposas” (le farfalle), fondatrici del Movimento 14 giugno, impegnate nella resistenza alla dittatura di Rafael Trujillo; al politico, giornalista e antifascista italiano Giacomo Matteotti; a Papa Giovanni XXIII.