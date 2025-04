MELONI A L'AQUILA PER IL GIURAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

"Quella di Giorgia Meloni non è la prima visita all'Aquila e non sarà certamente l'ultima. Questa città ha necessità che l'attenzione resti alta da parte

del governo. Sottoporrò alla Meloni importanti dossier. Oltre alla presenza fisica è percettibile la grande vicinanza politica di questo governo e la scuola dei vigili del fuoco ne è una delle conferme". Lo ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in piazza Duomo all'Aquila, prima del via al 99° giuramento degli 880 allievi dei Vigili del fuoco, evento a cui prenderà parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è tra l'altro deputata nel collegio L'Aquila-Teramo; una presenza particolarmente significativa, è stato sottolineato, alla vigilia del 16/o anniversario del terremoto del 2009.

Entrando nel merito dell'evento, Biondi ha sottolineato "questo momento per riscaldare il legame con i Vigili del fuoco per rinnovare la stima, l'amicizia, l'affetto e la gratitudine, soprattutto in vista del fatto che in un futuro non troppo lontano molti di questi ragazzi verranno a formarsi all'Aquila nella Scuola nazionale che sorgerà nella frazione di Sassa.

Abbiamo ottenuto tutti i 35 milioni di finanziamenti necessari, l'ultima tranche da 19 milioni andati in registrazione alla Corte dei Conti. Soggetto attuatore è il Provveditorato delle opere pubbliche con poteri commissariali e speriamo che si possa partire al più presto con i lavori".