VIDEO/ EX STADIO COMUNALE, IL PROGETTO VA AVANTI, LA CURVA EST SARA' TUTELATA COME CHIESTO DAI TIFOSI AL SINDACO

Va avanti e pare sia in dirittura d'arrivo il progetto per la riqualificazione del vecchio stadio comunale. Oggi pomeriggio i tifosi hanno incontrato al Parco della Scienza il Sindaco con gli assessori: Ferri, Sbraccia e Di Marcantonio. Hanno posto dei paletti ben chiari come la riconsegna, da parte dei progettisti, dell'elaborato entro il prossimo mese di giugno e l'avvio entro dei lavori, si presume, entro quest'anno. Il Sindaco si è anche impegnato a salvaguardare la curva est simbolo dei tifosi. Una trentina i tifosi in presidio sotto alla sala dove si è tenuto l'incontro.