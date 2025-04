VIDEO/ ATTENZIONE A TUTTI I TERAMANI: D LUNEDI 7 APRILE PARTONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, SI VIAGGERA' SU UN SOLO SENSO DI MARCIA

Attenzione e pazienza. Si perchè da lunedì 7 aprile, per almeno cinque giorni e tempo permettendo, si viaggerà a senso unico di marcia da piazza Garibaldi verso Circonvallazione Ragusa, (dove c'è la Asl) per i lavori di asfaltatura decisi dal Comune di Teramo. Dunque, massima attenzione e massima pazienza per gli automobilisti. Dopo sarà rifatta la segnaletica a cura della Te.Am e si darà il via ad altre zone, come viale Bovio e via De Albentiis e poi a diverse frazioni.

Ci spiega tutto nell'intervista video l'assessore comunale Mimmo Sbraccia.