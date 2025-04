CASO VESPUCCI / VALDO DI BONAVENTURA: “LA FANTOZZI LASCI SUBITO TERAMO VIVE, NON CI RAPPRESENTA”

Se ci fosse stato bisogno di una ulteriore conferma della inadeguatezza della consigliera comunale Debora Fantozzi a ricoprire il ruolo istituzionale che riveste, è giunta la sua “performance” di millantarsi giornalista per fare capolino alle spalle della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in visita alla nave scuola Amerigo Vespucci.

Chi di dovere assumerà le responsabilità e prenderà gli eventuali provvedimenti sulla questione, ma quel che ci preme ribadire è quanto la consigliera Fantozzi, al di là della sua ostinazione a rimanere nel gruppo politico di Teramo Vive, non sia in alcun modo portatrice dei valori di onestà, anche intellettuale, di lealtà e coerenza che hanno animato la lista civica fin dalla sua prima composizione. Nello stigmatizzare, ancora una volta, il comportamento di Debora Fantozzi non in linea coi percorsi di Teramo Vive, prendiamo le distanze dal suo ruolo, dalle sue decisioni e dalle sue iniziative, ribadiamo la sua non rappresentanza della lista civica e l'invitiamo nuovamente a uscire dal gruppo e trovare una diversa collocazione istituzionale". E' quanto scrive in una nota Valdo Di Bonaventura ex assessore della Giunta D'Alberto.