ASILO CHIUSO PER PIOGGIA AD ISOLA, NOI MODERATI: "E' L'ENNESIMO SCEMPIO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE"

Purtroppo ci duole segnalare l'ennesimo scempio di questa amministrazione!

Quello successo nelle aule del nido di Isola del Gran Sasso non e' altro che il risultato di anni di silenzio e fermo amministrativo che hanno aggravato problematiche conosciute e già esistenti al momento dell' INAGURAZIONE del polo scolastico.Una problematica che si,e' vero,questa amministrazione ha ereditato,ma che non e' stata capace di gestire e di risolvere...ci chiediamo perché? i nostri bambini non meritano questo trattamento,loro devono vivere spensierati e sorridenti....e così dopo le spese folli per un Natale dove la cosa più importante e' stata la diretta facebook (a caccia del partecipante) ci troviamo ad affrontare l'ennesimo problema scuole con i topi che ormai padroneggiano negli ambienti,impianti fotovoltaici nuovi dismessi,sanitari che cadono a pezzi.

Lo scarica barile visto in questi giorni e' di un assurdità assoluta e soprattutto non serve a nessuno,non serve ai ragazzi ,non serve ai cittadini e non serve al futuro di Isola....Ovviamente ci spiace sottolineare che la faccia la perde SOLO il sindaco perché gli diamo il merito di avercela messa, ma ci chiediamo: GLI ASSESSORI stipendiati dai cittadini che fine hanno fatto? esistono o alzano solo le mani? Perché nessuno di loro parla o informa la popolazione sull' accaduto? perché lasciano solo il loro sindaco? perché non riflettono se e' ancora il caso di gestire alcune deleghe? perché non si fanno vedere sul territorio? perche? perché? tante sarebbero le domande sorte in questi anni.

Noi crediamo sia giusto e' opportuno che si apra un tavolo con maggioranza e opposizione,e che vengano superate queste diverse posizioni per parlare e risolvere finalmente una problematica "GRANDE" che riguarda i ragazzi di Isola,i nostri figli,I FIGLI DI TUTTI.

Noi moderati ISOLA DEL GRAN SASSO