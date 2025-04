CLAMOROSO RIBALTONE A CERMIGNANO? IL RICONTEGGIO POTREBBE CAMBIARE TUTTO PER UN VOTO. MA DOVRA' ESSERE IL TAR DECIDERE SULLE SCHEDE CONTESE

Sembra che si vada verso un clamoroso ribaltone a Cermignano. Ma è tutto nelle mani del Tar. Dopo la richiesta di riconteggio disposta dal Tar, la Prefettura avrebbe accertato che l'esito delle elezioni potrebbe essere rivisto e corretto. Se è vero che l’8 e 9 giugno 2024, le schede consegnarono la fascia tricolore a Danilo Del Cane, per 508 contro i 505 della sfidante Elisa Marchiselli, adesso il riconteggio potrebbe vedere la Marchiselli avanti di un voto. Il ricorso presentato dalla stessa candidata con due consiglieri della sua lista, Silvio Serrani e Febo Di Berardo perché si rivedesse lo scrutinio di due sezioni, la 1 e la 3, per un totale di quattro voti avrebbe quindi dato l'esito sperato, ma c'è sempre una valutazione che il Tar dovrà fare sulle altre schede contese. Insomma, non è detta l'ultima parola.