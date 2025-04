VIDEO/ L'ASSESSORE FRANCIONI PRONTO A TAGLIARE DUR NASTRI E A VARARE UN NUOVO, ATTESISSIMO PRG

Caserma dei carabinieri, mercato e nuovo Prg. Sono questi alcuni dei temi che l'assessore ai lavori pubblici Matteo Francioni ha in agenda. La Caserma grazie ai 400 mila portati a Giulianova dall'assessore Umberto D'Annuntiis sarà conclusa a breve così come il rinato mercato il cui cantiere sta chiudendo i battenti. Ma è sul nuovo strumento urbanistico che il secondo mandato Costantini si giocherà la credibilità. Un Prg atteso da tutti gli imprenditori giuliesi e non solo che darà una svolta importante alla città.