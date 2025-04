VIDEO / FIRMATO L'ACCORDO COMUNE - REGIONE SULLA DELFICO «SARA' UN HUB CULTURALE»



Il Sindaco di Teramo con l’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo hanno siglato oggi un accordo tra enti per la Biblioteca Delfico. Il Comune di Teramo assumerà personale per garantire l'apertura della Delfico in un rapporto di co-gestione con la Regione. Ma non solo, si vara anche un piano di potenziamento della Delfico, che sarà un hib culturale. «Anche la Fondazionee Celommi avrà sede qui» ha annunciato l'assessore Santangelo.

