VIDEO-FOTO/ LA REGIONE ANNUNCIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO...A TERAMO LA SEDE E' ANCORA VUOTA IN VIA SCARSELLI

Illustrato oggi a Pescara il piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, finanziato dalla Regione Abruzzo con 26 milioni di fondi Pnrr. Il piano prevede l'acquisto di nuove sedi e la ristrutturazioni di altre, informatizzazione dei sistemi, osservatorio del mercato del lavoro regionale, formazione degli operatori, nuova campagna di comunicazione e potenziamento del personale anche attraverso nuove assunzioni: sono questi, in sintesi, i punti chiave del nuovo piano di potenziamento dei Cpi, i Centri per l’impiego, che la Regione Abruzzo finanzierà con oltre 26 milioni di euro di fondi derivanti dal Pnrr.

«Una svolta epocale», l’ha definita Tiziana Magnacca, assessore regionale al Lavoro, che nella sede pescarese della Regione ha presentato in conferenza stampa il nuovo piano.

Entro la fine del 2025 saranno conclusi alcuni dei principali interventi contenuti nel piano, come la formazione del personale, l’osservatorio del lavoro e l’informatizzazione dei sistemi. Per quanto riguarda invece la scelta delle nuove sedi dei centri per l’impiego, che riguarderanno i quattro comuni capoluoghi di provincia unitamente a Ortona e per i quali gli importi vanno da un massimo di 2 milioni 125 mila euro per Pescara a un minimo di 550 mila euro per Ortona, il lavoro spetterà ai Comuni, chiamati a individuare le nuove sedi. A Teramo i locali individuati un anno fa, nonostante i vari sopralluoghi sono ancora vuoti e chiusi.