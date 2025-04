VIDEO/ DOMANI IL COMUNE DI TERAMO ACQUISTERA' LA SEDE DI VIA CARDUCCI...LA DELEGAZIONE FIRMA A PALAZZO KOCH A ROMA

Tra i due o forse tre pretendenti...alla fine la ex sede della Banca d'Italia a Teramo l'ha compererà domani, davvero, il Comune di Teramo. I documenti sono tutti pronti e, il dirigente Pierluigi Manetta con l'assessore Marco Di Marcantonio ed il Sindaco sono pronti a presentarsi a Palazzo KocH in via Nazionale a Roma per apporre le firme e dare seguito all'impegno preso come Giunta.

L'immobile verrà acquistato con la stipula di un mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti per l’importo di € 1.350.000,00.

L’acquisizione dell’immobile da parte del Comune di Teramo, che attualmente dispone della sede in locazione, permetterà anche: di ridurre l’affitto attualmente corrisposto; di eliminare le spese di trasloco successive alla liberazione dell’immobile; di garantire la continuità di funzionamento dei servizi ospitati nell’edificio (Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Segreteria generale, Ragioneria, Tributi, Scuola).