FORZA ITALIA, FEDERICA ROMPICAPO NOMINATA RESPONSABILE PROVINCIALE DEL DIPARTIMENTO SPORT

Il segretario regionale di Forza Italia, on. Nazario Pagano, ha ufficializzato oggi la nomina di Federica Rompicapo a nuova responsabile provinciale del Dipartimento Sport per la provincia di Teramo.

La nomina è avvenuta su indicazione del responsabile regionale del Dipartimento Sport Claudio Croce, in accordo con la segretaria provinciale Rita Ettorre.

“Federica Rompicapo – ha dichiarato l’on. Pagano – è una giovane risorsa capace e appassionata, che saprà interpretare al meglio il ruolo di riferimento per il mondo sportivo teramano. La sua energia e la sua competenza saranno preziose per rafforzare la presenza del nostro partito nel settore dello sport e per promuovere iniziative concrete sul territorio.”

A Federica Rompicapo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta Forza Italia Abruzzo, con l’auspicio di un’attività intensa e proficua al servizio delle realtà sportive locali.