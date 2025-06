BRUNO VALENTINI RICONFERMATO SEGRETARIO PROVINCIALE DI NOI MODERATI A TERAMO

Bruno Valentini è stato riconfermato segretario provinciale di Noi Moderati per la provincia di Teramo al termine del congresso che si è svolto oggi all’Hotel Don Juan di Giulianova. La nomina, sostenuta da un tesseramento che ha superato i 330 iscritti, consolida la leadership di Valentini, che ha guidato il partito come commissario fin dai primi passi.

«Aderire a Noi Moderati rappresenta per tutti noi un punto di partenza, l’occasione giusta per rilanciare i valori del cattolicesimo liberale e del partito popolare europeo – ha detto il neosegretario provinciale Bruno Valentini - Centinaia di persone hanno scelto la nostra comunità politica, animate dal desiderio di dare voce a chi non si sente rappresentato. Proseguiremo nella costruzione politica del nostro partito con nuove sfide, con la convinzione che faremo bene il nostro lavoro e che saremo la forza determinante nel centrodestra».

Il Segretario regionale del Lazio Marco Di Stefano, che ha presieduto i lavori, ha ribadito la necessità di un rinnovato spirito di coesione nel centrodestra: «Riteniamo essenziale che la politica torni ad essere un luogo di dialogo. Vediamoci, parliamoci, confrontiamoci, rispettiamoci e mettiamo il bene comune al centro delle nostre azioni per costruire un futuro condiviso e solido».

«Grande soddisfazione per l’elezione congressuale di Bruno Valentini – ha detto il coordinatore regionale di Noi Moderati Abruzzo, Paolo Tancredi - Si tratta sostanzialmente di una conferma: Bruno ha guidato il partito come commissario dai primi momenti e ha il merito di tenere unita una comunità e di farla crescere. Tanto c’è ancora da fare, ma il partito in provincia di Teramo esce rafforzato dal passaggio congressuale».

La giornata di lavori è stata chiusa dall’intervento del presidente nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi.