FOTO/ I LETTORI CI SCRIVONO, LAVORI ALL’INIZIO DI VIA PASCOLI: I SAMPIETRINI RESTANO UN RICORDO

Intervento stradale questa mattina all’incrocio tra via Giannina Milli e via Giovanni Pascoli a Teramo, nel cuore del centro storico. I lavori, avviati con mezzi leggeri e una breve interruzione del traffico, si sono conclusi in poche ore. Tuttavia, ciò che ha subito colpito residenti e passanti è stata la mancata ricollocazione dei sanpietrini, rimossi per consentire l’intervento.

«È l’ennesima volta che si toglie un pezzo di identità alla città», commenta un cittadino della zona. I sanpietrini, da sempre parte del paesaggio urbano storico di Teramo, sono stati sostituiti da un getto di asfalto provvisorio – o forse definitivo, considerati i precedenti. Non è la prima segnalazione di questo tipo. Il rischio, denunciano alcuni abitanti, è che interventi puntuali ma poco curati finiscano per compromettere il decoro e la memoria architettonica del centro. Dall’amministrazione, al momento, nessuna nota ufficiale.