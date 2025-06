I LETTORI CI SCRIVONO/ VIALE BOVIO NEL DEGRADO: CANTIERI INFINITI, ASFALTO KO E SPORCIZIA OVUNQUE

Asfalto dissestato, cantieri Enel aperti e mai conclusi, segnaletica orizzontale ormai sbiadita, traffico perennemente congestionato, sporcizia ovunque ed erbacce che invadono marciapiedi e carreggiate. Questo è il desolante scenario che si presenta ogni giorno lungo Viale Bovio, una delle arterie più importanti e strategiche della città, ridotta ormai a terra di nessuno.

Non va meglio nelle traverse: via De Benedictis è un autentico colabrodo, mentre via Zaccaria versa in condizioni ancora peggiori, tra rifiuti abbandonati e incuria totale.

I residenti lamentano da mesi l’assenza di interventi e manutenzione, mentre il senso di abbandono cresce. “Qui non si vede un operatore ecologico da settimane – racconta un commerciante della zona – e i lavori Enel hanno lasciato buche e disagi senza che nessuno si prenda la briga di ripristinare l’asfalto”.

Un paradosso per una zona che, per posizione e traffico veicolare, rappresenta un crocevia fondamentale tra il centro cittadino, l’ospedale e le principali direttrici di collegamento urbano.

Dall’amministrazione comunale, al momento, nessun segnale concreto. E intanto Viale Bovio affonda nel degrado, con il rischio concreto che lo squallore diventi la nuova normalità.

ROBERTO IANNETTI