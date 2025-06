VIDEO/ SCARPATA SENZA PROTEZIONE A SAN NICOLÓ: LA CONSIGLIERA ANGELONI INTERVIENE SUL CASO

La consigliera Angeloni porta all'attenzione dell'assessore Sbraccia la lamentela, già sollecitata, dei residenti in Via Pace di San Nicoló per la mancanza di protezione per un centinaio di metri su una scarpata, dopo i lavori di manutenzione svolti dall'amministrazione.

"L'assenza della recinzione rappresenta un serio pericolo per la zona densamente popolata. In attesa del ripristino, almeno che venga sistemata una rete provvisoria per rendere visibile il pericolo."

Eugenia Di Giandomenico