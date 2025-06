CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO ADERISCE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI

Il Comune di Castiglione Messer Raimondo è il primo nella provincia di Teramo ad aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili, impegnandosi nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. L’adesione prevede la realizzazione del Rapporto di Sostenibilità e di un’Agenda Locale 2030, con monitoraggi, pianificazione strategica, coinvolgimento della comunità e azioni concrete in ambito ambientale, sociale, culturale ed economico.

Il sindaco Vincenzo D’Ercole ha ricordato iniziative già intraprese, come la distribuzione di borracce in alluminio agli studenti per ridurre l’uso della plastica, e interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici.

L’adesione consentirà al Comune di misurare le politiche locali con indicatori specifici, partecipare a reti di buone pratiche, ricevere annualmente la “Bandiera Comune Sostenibile” e, simbolicamente, la “Libellula dei Comuni Sostenibili”, emblema di trasformazione e impegno concreto verso lo sviluppo sostenibile.