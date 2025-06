CAMPLI APPROVA IL RENDICONTO 2024: VIA A 30 MILIONI DI OPERE PUBBLICHE SENZA NUOVI DEBITI

In corso i lavori per il nuovo asilo nido , l’ Arena dei Pini , e quasi conclusi quelli per i nuovi spogliatoi del campo sportivo dei Cappuccini .

Al via nei prossimi mesi anche i lavori per il contenimento del dissesto idrogeologico a Castelnuovo (7 milioni di euro) e quelli già avviati nel centro storico (via del Sole e altre zone) per circa 2 milioni.