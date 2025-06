TORRICELLA / BRANDIMARTE CONTROREPLICA A PALUMBI: “ECCO LA MIA VERITÀ”

In merito alle recenti polemiche, ritengo doveroso, per rispetto verso i cittadini di Torricella, precisare alcuni punti fondamentali.

Con delibera n. 63 del 12 giugno scorso, la Giunta comunale ha formalizzato l’autorizzazione all’uso dei locali dell’ex Centro Link da parte di una associazione per attività definite “non lucrative”. Tuttavia, è un dato di fatto che gli stessi locali siano stati utilizzati dalle stesse persone già da ottobre 2024, quindi da oltre nove mesi, senza alcuna autorizzazione ufficiale e senza alcun corrispettivo versato al Comune per l’utilizzo di uno spazio pubblico.

Appare inoltre singolare che, secondo quanto riferito da numerosi partecipanti, per prendere parte alle attività svolte — in particolare a corsi di ginnastica posturale — venga richiesto un contributo mensile di circa 50 euro. A fronte di ciò, sorprende leggere nella stessa delibera che l’associazione non svolgerebbe attività di natura lucrativa. Non sta a me valutare gli aspetti fiscali e amministrativi della questione, ma mi limito a porre pubblicamente una domanda di buon senso: un’attività che prevede il pagamento di quote da parte degli iscritti può essere considerata del tutto “non lucrativa”? Credo che un approfondimento sarebbe quanto meno doveroso, anche a tutela della correttezza e della trasparenza amministrativa.

Per quanto concerne il tema degli impianti sportivi, il mio riferimento non riguardava semplicemente questioni economiche, ma il ben noto caso del campo sportivo di Ioanella, su cui da anni circolano segnalazioni che in molti a Torricella conoscono bene. Anche qui, sarebbe auspicabile affrontare il tema con la necessaria trasparenza.

Quanto infine all’unità del nostro gruppo consiliare, confermo che vi è pieno confronto interno, costruttivo e leale. Diversa appare la situazione all’interno della maggioranza, dove da ben 16 anni, su molte decisioni cruciali, vige un modello decisionale fortemente centralizzato, in cui tutto — o quasi — passa attraverso un’unica persona.

Nei prossimi giorni — come già anticipato — emergeranno ulteriori elementi in merito ai lavori effettuati presso l’Ostello di Monte Fanum. Sarà l’occasione per fare ancora maggiore chiarezza su alcune modalità operative che questa amministrazione ha adottato nel tempo.

Da parte nostra continueremo, come sempre, a vigilare con serietà, senso civico e rispetto istituzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini di Torricella.

Iwan Brandimarte

Consigliere comunale — Uniti per Torricella