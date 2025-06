APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA MOZIONE SULLE COLONIE FELINE A ROSETO: “UN PRIMO PASSO CONCRETO PER IL BENESSERE ANIMALE”

Il consiglio comunale di Roseto ha approvato all’unanimità la mozione presentata lo scorso 29 gennaio dalla consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, per richiamare l’attenzione sulla gestione delle colonie feline e sul fenomeno sempre più rilevante del randagismo in città.

Secondo i dati emersi, nella provincia di Teramo si stimano oltre 5.000 gatti randagi, ma solo circa 500 colonie feline riconosciute. A Roseto, l’ultima ordinanza ufficiale di riconoscimento da parte del Comando di Polizia Municipale risale addirittura al 17 novembre 2022, un blocco che rischia di vanificare il lavoro di cittadini e associazioni.

Tra i protagonisti dell’impegno concreto c’è l’associazione “Qua la Zampa”, attiva da anni nella prevenzione del randagismo e nella cura di cani e gatti vacanti. Da evidenziare anche l’attività di numerosi privati cittadini, come Rosina Quaranta, promotrice nel 2024 di una petizione online che ha contribuito a riportare il tema al centro dell’attenzione pubblica.

Con la mozione approvata, il consiglio comunale ha impegnato ufficialmente il Sindaco a:

Promuovere campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del randagismo e della cura degli animali liberi.

Valutare l’erogazione di un contributo minimo per sostenere le spese veterinarie, l’acquisto di cibo, medicinali e prodotti per l’igiene.

Attivarsi presso la ASL di Teramo per permettere la sterilizzazione dei gatti randagi sul territorio comunale, attraverso una struttura veterinaria locale o convenzionata, evitando così il trasferimento a Castelbasso , distante circa 20 km.

Autorizzare in tempi brevi la gestione delle colonie feline da parte di cittadini e associazioni che ne hanno fatto richiesta.

“È un’accelerazione sul tema – ha dichiarato con soddisfazione Rosaria Ciancaione – per dare risposte concrete e trasformare una situazione problematica e fuori controllo in una realtà virtuosa, dove il benessere degli animali sia garantito e in armonia con l’ambiente”.