CASTELLALTO/ ROCCI RISPONDE ALLA MINORANZA: “NON CONDIVIDO LA SENTENZA, MA RISPETTO LE ISTITUZIONI. PRONTI A VALUTARE L’APPELLO”

Il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, interviene con fermezza in risposta alle recenti dichiarazioni dei consiglieri di minoranza Ettorre, Tini e Di Stefano, in merito alla sentenza di primo grado che ha coinvolto l’amministrazione comunale.

«Mi ricordo benissimo di aver fatto parte della precedente amministrazione – dichiara Rocci – ed è proprio per questo che, avendo ben presente la situazione del dipendente coinvolto, oggi sento la responsabilità di valutare seriamente la possibilità di ricorrere in appello. La sentenza, che rispetto dal punto di vista istituzionale, non può essere condivisa nei contenuti e nelle decisioni espresse.»

Il primo cittadino ricorda inoltre che «un’altra causa per mobbing intentata da un ex dipendente è già stata vinta dall’amministrazione, senza che ciò fosse sbandierato sulla stampa, così come sono state numerose le cause vinte nel corso degli anni, anche grazie alla competenza e alla collaborazione del nostro Segretario Comunale.»

Proprio alla Segretaria, la Dr.ssa Tiziana Piccioni, in servizio dal 2006, Rocci rinnova la piena fiducia da parte sua e dell’intera maggioranza.

Il sindaco si sofferma anche sul clima che si respira nella comunità: «Voglio tranquillizzare l’opposizione: la comunità non è minimamente scossa da quanto sta accadendo, perché conosce bene i fatti, il valore delle persone e la storia del centrosinistra che guida Castellalto da trent’anni. Abbiamo sempre garantito equilibrio e trasparenza e continueremo a farlo, facendo emergere la verità sostanziale dei fatti, che presto assumerà anche una valenza formale a tutela di tutti i cittadini e dell’immagine del nostro Comune.»

Rocci non risparmia un passaggio critico nei confronti dell'opposizione, che definisce «goffa, populista e poco competente». E aggiunge: «Forse la minoranza non è stata sufficientemente edotta, ma dovrebbe sapere che la sentenza, a prescindere da un eventuale appello, dovrà essere portata in consiglio comunale e trasmessa alla Procura della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità.»

Infine, il sindaco rivolge un invito diretto: «Ai consiglieri di minoranza consiglio di approfondire, di studiare. E se non hanno tempo, forse è il momento di cambiare consulente. Magari qualcuno che possa anche spiegare quali siano i comportamenti istituzionali da tenere, soprattutto dopo l’esibizione della consigliera Tini durante l’ultima seduta del 7 giugno.»

ANICETO ROCCI

Sindaco di Castellalto