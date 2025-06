VIDEO/ ROTATORIA DI COLOGNA PAESE A NORMA: D'ANGELO A NUGNES: "NON POSSIAMO SOSTITUIRCI AD UN COMUNE COMPLETAMENTE ASSENTE"

«La rotonda di Cologna Paese è perfettamente a norma, nonostante qualcuno voglia far credere il contrario». Così il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, risponde alle critiche sollevate da alcuni amministratori del Comune di Roseto degli Abruzzi, che definiscono l’infrastruttura “pericolosa”.

D’Angelo non ci sta e chiarisce: «Ci siamo caricati di competenze non nostre per rispondere alle esigenze dei cittadini. In quell’area siamo intervenuti per garantire sicurezza e fluidità del traffico, pur non essendo di nostra diretta competenza».

Una risposta netta, che punta a spegnere la polemica sollevata in queste ore da rappresentanti dell’amministrazione rosetana. Il presidente della Provincia coglie inoltre l’occasione per ricordare al sindaco di Roseto, Mario Nugnes, una mancanza strutturale nella gestione del territorio comunale: «È necessaria la manutenzione ordinaria sul torrente Borsacchio, e la Provincia si è trovata a intervenire sostituendosi al Comune, che evidentemente non risponde con prontezza alle esigenze del territorio».

Parole che alzano il livello dello scontro istituzionale e mettono al centro un tema ormai ricorrente nel rapporto tra enti locali: la distribuzione delle competenze e la capacità di rispondere concretamente ai problemi dei cittadini.

La Provincia ribadisce la legittimità e regolarità dell’opera, invitando il Comune a concentrarsi su interventi urgenti di sua diretta competenza.