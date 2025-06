VIDEO/ ILLUMINAZIONE DEL PONTE SUL VOMANO: “È COMPETENZA DEL COMUNE, NON DELLA PROVINCIA”, D'ANGELO SI SCAGLIA SU NUGNES CHE DA OLTRE DUE ANNI NON FA MANUTENZIONE"

«L’illuminazione del ponte sul fiume Vomano è responsabilità del Comune, non della Provincia». Lo afferma con decisione il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, intervenendo senza mezzi termini in una polemica definita “inutile e strumentale”.

«Da oltre due anni, il Comune di Roseto degli Abruzzi ha dimenticato di effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione e oggi cerca di scaricare la responsabilità sulla Provincia, che però non ha alcuna competenza in merito», precisa D’Angelo.

Il presidente chiarisce dunque i ruoli istituzionali e rigetta ogni tentativo di attribuire all’ente provinciale un disservizio che, secondo lui, è da imputare esclusivamente all’amministrazione comunale.

Con toni fermi ma istituzionali, D’Angelo invita il Comune ad assumersi le proprie responsabilità e a intervenire tempestivamente per ripristinare il servizio, garantendo sicurezza e decoro in un’area strategica per la viabilità locale.

La vicenda del ponte sul Vomano si inserisce in una serie di tensioni tra enti che, a detta del presidente, dovrebbero cooperare invece di alimentare polemiche infondate, soprattutto quando in gioco ci sono le esigenze quotidiane dei cittadini.