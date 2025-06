VIDEO/ COMUNE DI TERAMO, IL CENTRODESTRA PRONTO A DARE BATTAGLIA IN CONSIGLIO: “NO ALL’ADESIONE DI TERAMO ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA”

Si preannuncia una seduta infuocata del Consiglio comunale di Teramo, convocata per giovedì prossimo, dove il centrodestra è pronto a dare battaglia sul punto tre all’ordine del giorno: l’adesione della città di Teramo alla “Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”.

L’opposizione non ha dubbi: si tratterebbe di un’operazione politica mascherata da iniziativa amministrativa.

«Questa fondazione, dietro la facciata tecnica e istituzionale, è un chiaro strumento di promozione personale. Teramo non deve prestarsi a dinamiche che poco hanno a che fare con l’interesse della città», è la posizione unitaria dei gruppi di centrodestra, che si preparano a votare contro l’adesione e ad avviare una forte azione di contrasto in aula.

La maggioranza di centrosinistra dovrà quindi affrontare l' opposizione su un punto che rischia di trasformarsi in un caso politico regionale, soprattutto se altri Comuni seguiranno la stessa linea di Teramo.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la discussione in aula, che potrebbe segnare una nuova frattura tra le forze politiche cittadine, in un contesto già carico di tensioni in vista delle prossime scadenze amministrative.