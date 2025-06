VIDEO/ EMERGENZA ABITATIVA, MARRONI: «SINDACO E ASSESSORE SI SONO FINALMENTE SVEGLIATI DAL SONNO”

«Si sono finalmente svegliati dal loro lungo sonno il sindaco D’Alberto e l’assessore Di Padova. Dopo la mia interrogazione è arrivato, quasi per magia, anche il bando». Così Maria Cristina Marroni, consigliera comunale di opposizione, punge l’amministrazione comunale sul PEBA – il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – accusando la giunta di inerzia prolungata e di essersi mossa solo a seguito della sua pressione politica. La polemica si accende dopo l’interrogazione presentata dalla Marroni nel'ultimo Question Time, in cui veniva chiesto conto del ritardo nell’attuazione di uno strumento fondamentale per garantire l’accessibilità degli spazi pubblici. Secondo la consigliera, l’amministrazione avrebbe atteso troppo a lungo per attivarsi, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei cittadini e delle associazioni che si occupano di disabilità. «Non è un caso che proprio dopo la mia interrogazione sia spuntato il bando – continua Marroni –. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che senza il pungolo dell’opposizione, su certi temi si dorme». L’opposizione promette di monitorare attentamente l’iter del PEBA, affinché non si trasformi nell’ennesimo annuncio senza seguito, e perché venga garantita la piena inclusività urbana in tempi certi e con criteri chiari.