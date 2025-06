MOZZAFIATO CONSIGLIO DEL 30 GIUGNO A MOSCIANO: ROSSI INTERROGATO DALLA SUA MAGGIORANZA, NON DA CHI L’HA CHIESTO

"Ricordate la mia richiesta, rivolta al vicesindaco Mirko Rossi, di riferire pubblicamente le ragioni delle sue dimissioni dal Consiglio di Amministrazione dell’ITS? Ebbene, il Consiglio comunale è stato convocato per il prossimo 30 giugno, ma con una sorpresa: Rossi non risponderà a me". Lo scrive in una nota la consigliera Maria Cristina Cianella

"Ha preferito essere interrogato da Mosciano Democratica, ovvero dalla sua stessa maggioranza. Avete capito bene: la maggioranza interroga sé stessa. Il suo capogruppo, pur di non rivolgersi alla "rompiscatole" della Cianella, ha optato per una sceneggiatura di comodo. Chi interrogherà Rossi? Chi avrà il coraggio (o l’audacia) di inscenare questo teatrino? È evidente a tutti che l’interrogazione sarà preparata e farlocca, come ormai da prassi consolidata. Tutto, ovviamente, nel rispetto di quell’aggettivo "democratico" che amano tanto pronunciare, ma così poco praticare. A questo punto sorge spontanea una domanda: ma chi ci governa si parla davvero? Oppure le comunicazioni ufficiali viaggiano tramite piccioni viaggiatori, partiti dall’ITS con un messaggio diretto esclusivamente alla lista Mosciano Democratica? E chi, tra le persone per bene presenti nell’amministrazione, dovrà piegarsi a questa farsa in nome di una non meglio precisata "ragione di stato"? Perché sì, la dignità nel ruolo pubblico fa la differenza. Ma lo stratagemma messo in scena somiglia pericolosamente a quel proverbio che recita: "Per fare dispetto alla moglie, il marito si tagliò l’attributo."

Un’immagine efficace, che ben fotografa lo spirito della vicenda. Questa goffa messinscena rappresenta una presa in giro collettiva, indirizzata non solo a me, ma all’intera comunità di Mosciano. Antidemocratica, volgare, sconcertante. In 16 anni ne ho viste tante, ma non pensavo si potesse scendere così in basso. Aspettiamo quindi la prossima puntata: "L’evirazione del 30 giugno."N e seguiranno delle altre, statene certi. E mi raccomando: rivotateli!", conclude la Cianella.