TORTORETO/ LAVORI IN CORSO PER L’EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Prosegue con impegno l'opera dell’Amministrazione Comunale per migliorare gli edifici pubblici del nostro territorio, dichiara l’assessore -vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Arianna Del Sordo.

Sono stati, infatti, appena completati i lavori di sistemazione dell’unità abitativa situata al piano superiore del fabbricato comunale di Via Napoli, che ospita gli uffici della Guardia Costiera. Nei mesi scorsi è stato realizzato l’alloggio destinato al personale militare, che verrà ufficialmente consegnato a breve.

In ambito scolastico, con la conclusione dell’anno 2024/2025, l’Amministrazione si è attivata per avviare interventi, alcuni richiesti dall’Istituto Comprensivo. In particolare, si procederà alla sistemazione e all’adeguamento di locali al piano superiore della scuola Primaria Lido, che saranno destinati al progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), per favorire una didattica più innovativa e dinamica.

Anche l’edificio della scuola Secondaria sarà interessato da importanti interventi: sono stati consegnati i lavori per la tinteggiatura esterna e per la manutenzione straordinaria dell’ingresso della segreteria studenti. In questo caso, l’obiettivo è duplice: impermeabilizzare il terrazzino sovrastante e migliorare il sistema di raccolta delle acque piovane, con la sostituzione dei pluviali. Si approfitta della pausa scolastica anche per l’efficientamento dell’impianto termico della Scuola dell’Infanzia in Via Papa Giovanni XXIII. L’Amministrazione continua a investire con costanza nella cura e nell’efficienza degli spazi pubblici.