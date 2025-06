REGINA MARGHERITA, RECUPERO POST-SISMA PRONTO ALL’APPALTO, I LAVORI SONO PARTITI DA UNA SETTIMANA

Il progetto da oltre 10 milioni per il recupero del complesso Regina Margherita di Teramo è partito. La struttura, di proprietà dell’Asp1, sarà riconvertita in residenza sanitaria assistita per anziani non autosufficienti, nel rispetto del vincolo testamentario del benefattore. Il progetto, originariamente avviato nel 2013 e aggiornato secondo le indicazioni della Soprintendenza, rientra nel piano di rinascita post-sisma dell’area di piazza Dante, dove sono già in corso anche i lavori per la scuola Gemma Marconi. E' già stata costruita la piattaforma che accoglierà la nuova struttura ed è un gran bel vedere.