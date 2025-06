GIUSEPPE CIPRIETTI ALLA POLIZIA LOCALE DI TERAMO DAL PRIMO LUGLIO, VARATA LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI AL COMUNE

Dal 1° luglio Giuseppe Ciprietti entrerà ufficialmente in servizio presso la Polizia Locale del Comune di Teramo. La decisione è stata formalizzata ieri durante una riunione di giunta, su impulso dell’assessore Graziano Ciapanna.

Ciprietti affiancherà temporaneamente anche il SUE–SUAP, che verrà accorpato e trasformato nel nuovo SSU (Sportello Unico per i Servizi), sotto la direzione del dirigente Fulvio Cupaiolo, a cui sarà affidata anche la delega agli appalti. (LEGGI QUI)

La nuova scala gerarchica della Polizia Locale sarà così strutturata: comandante Franco Zaina (commissario capo), seguito da De Santis (commissario) nel ruolo di vice fino alla fine del mese, quando il suo incarico scadrà e sarà necessario un nuovo bando. Subito dopo si inserirà Ciprietti, anch’egli con il grado di commissario, seguito da Biocca secondo la nuova classificazione che sostituisce quella di “capitano”.

L’assessore Ciapanna ha inoltre ricordato che è in corso il concorso per l’assunzione di un nuovo agente. A fine anno, invece, saranno immessi in servizio quattro nuovi agenti, con l’obiettivo di rafforzare un organico da tempo in sofferenza per carenza di personale.

Intanto, è pronta anche la rotazione annunciata nei giorni scorsi da Certastampa: Tamara Agostini passerà dal settore personale all’Avvocatura comunale, mentre la dottoressa Daniela Cozzi sarà trasferita al personale.