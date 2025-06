VIDEO-FOTO/ NASCE IL GRUPPO AVS (ALLEANZA VERDI SINISTRA) AL COMUNE DI TERAMO

È stato ufficialmente costituito il gruppo consiliare AVS – Alleanza Verdi e Sinistra al Comune di Teramo. La presentazione è avvenuta oggi al Parco della Scienza, nel corso di una conferenza stampa dedicata alle novità organizzative e istituzionali della coalizione. A rappresentare il gruppo in Consiglio comunale sarà Michele Raiola, unico consigliere eletto sotto le insegne di Teramo Vive e passato all’Alleanza. Accanto a lui, nel corso dell’incontro pubblico, erano presenti la co-portavoce regionale di Europa Verde, Rita Aruffo, il tesoriere regionale di Europa Verde Pino Cicchini e il segretario regionale di Sinistra Italiana, Daniele Licheri.

Il gruppo nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica dell’area progressista e ambientalista anche nelle istituzioni locali, in un momento cruciale per la transizione ecologica e per le politiche sociali sul territorio, puntando sui giovani anche.