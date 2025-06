VIDEO-FOTO/ PONTICELLO A FONTE DELLA NOCE ANCORA CHIUSO: DOPO 60 GIORNI SI ATTENDE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

A oltre 60 giorni dalla Fiera dell’Agricoltura, il ponticello pedonale di Fonte della Noce, nel cuore del Parco fluviale, resta ancora inaccessibile al pubblico. A confermarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Mimmo Sbraccia, che spiega i motivi del ritardo e i prossimi passi previsti dal Comune.

«La stabilità strutturale del ponte è stata verificata e non presenta criticità – chiarisce Sbraccia – ma la pavimentazione in legno è completamente da sostituire. Abbiamo già affidato una perizia tecnica per definire l’entità dell’intervento e nei prossimi giorni partiranno le procedure per la sostituzione».

Il ponticello, uno dei principali accessi pedonali al parco urbano lungo il fiume Tordino, era stato chiuso a scopo precauzionale dopo la fiera dell'agricoltura di aprile, in seguito al transito di un furgone che ha sbagliato strada. L’intervento ora previsto prevede la rimozione e il rifacimento totale del tavolato in legno, in modo da garantire la piena fruibilità in condizioni di sicurezza.

L'apertura è prevista per fine luglio.

Eugenia Di Giandomenico