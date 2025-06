AMMODERNAMENTO LINEA FERROVIARIA: FRATELLI D’ITALIA CHIEDE INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE SICUREZZA E TUTELA DEI CITTADINI

«Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Teramo-Giulianova, un’infrastruttura strategica per il nostro territorio, che finalmente riceve l’attenzione necessaria dopo anni di attesa». Lo afferma Luca Corona, capogruppo di Fratelli d’Italia, che tuttavia sottolinea i problemi e i rischi emersi durante gli interventi.

«Le operazioni di taglio dei binari stanno provocando scintille che hanno innescato diversi incendi, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco in situazioni critiche, anche vicino ad aree abitate e attività commerciali. Il caso più grave è avvenuto a Piano d’Accio, ma episodi simili si sono verificati anche a Mosciano e a Villa Pavone», spiega Corona.

Oltre agli incendi, la popolazione deve fare i conti con forti disagi dovuti al rumore intenso e all’aumento delle polveri sollevate durante i lavori, che invadono le abitazioni limitrofe, costringendo i residenti a tenere le finestre chiuse.

«È inaccettabile che la ditta esecutrice non sia dotata di adeguate attrezzature antincendio e di sistemi per contenere le polveri, aumentando così i rischi e peggiorando l’impatto sulla vita quotidiana delle persone che abitano o lavorano vicino alla linea ferroviaria», aggiunge il capogruppo.

Per questo, Luca Corona chiede al Sindaco di Teramo di attivarsi immediatamente per aprire un confronto con RFI e la ditta esecutrice, affinché siano rispettate tutte le normative e le prescrizioni di sicurezza. «È fondamentale intervenire subito, in particolare nei tratti del cantiere che attraversano il territorio comunale, per evitare che questi disagi si ripetano».

«Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia seguirà con attenzione la vicenda, con senso di responsabilità e con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza e il benessere della comunità», conclude Corona.