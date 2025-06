CONCLUSI I LAVORI PNRR AL LICEO MILLI E AL “COMI” DI TERAMO: INFISSI ANTISISMICI, RESTAURO AULE MAGNE E NUOVI SPAZI PER LA CITTÀ

Si sono conclusi con successo i lavori finanziati attraverso i fondi del PNRR presso due importanti istituti scolastici di Teramo: il Liceo “Milli” e l’Istituto “Comi”. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione completa degli infissi in entrambe le scuole, non solo nell’ottica dell’efficientamento energetico, ma anche con un’attenzione particolare alla sicurezza antisismica. In edifici storici come questi, dotati di grandi affacci, i vecchi infissi potevano rappresentare un rischio in caso di eventi sismici.

Al “Comi” i lavori hanno comportato anche il restauro degli arredi e delle finiture dell’aula magna, elementi di particolare pregio architettonico, per un investimento complessivo di 1 milione di euro. Al “Milli”, invece, oltre alla sostituzione degli infissi, è stato restaurato il tetto dell’aula magna, uno spazio che include anche un teatro interno e che per anni è stato un punto di riferimento per eventi culturali e associativi della città. Qui l’impegno economico è stato di 1 milione e 300 mila euro.

“Questi interventi – sottolinea la consigliera provinciale delegata al PNRR, Libera D’Amelio – vedono impegnati due settori strategici dell’Ente: gli uffici tecnici, responsabili dell’affidamento e realizzazione, e l’area speciale PNRR che cura l’intera e complessa rendicontazione. La felice intuizione dell’Amministrazione di dotarsi di due aree dedicate ai fondi del Next Generation EU sta dando risultati concreti: siamo quasi all’80% della spesa autorizzata e abbiamo superato molte delle criticità strutturali legate alla complessità del programma.”

D’Amelio ricorda inoltre come i fondi del PNRR non si stiano limitando alla manutenzione straordinaria: “Grazie a questi finanziamenti stiamo costruendo due nuove palestre a Sant’Egidio e Giulianova, e abbiamo appena riqualificato lo spazio sportivo di Nepezzano, che sarà restituito all’uso pubblico nelle prossime settimane”.

Domani, sabato 28 giugno alle ore 11, l’aula magna del “Comi” di viale Bovio ospiterà una cerimonia per celebrare il rinnovato spazio. Saranno presenti il consigliere provinciale Flavio Bartolini e la dirigente scolastica Eleonora Magno, che accoglieranno il presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonio Lessiani, l’avvocato Luca Scarpantoni in rappresentanza della Fondazione Tercas e le avvocate Lella Zuccarini e Serena Monina, promotrici del torneo “Scacco d’Atto”.

Una delle sessioni del torneo sarà ospitata proprio all’interno del “Comi” e, in tale occasione, la Fondazione Tercas ha donato alla scuola due eleganti lampadari che andranno ad arricchire ulteriormente la rinnovata aula magna. Questo spazio, considerata la cronica carenza di sale pubbliche in città – molte delle quali ancora inagibili a causa del sisma – sarà reso disponibile anche per eventi associativi e culturali, rafforzando il ruolo della scuola come presidio vivo e aperto alla comunità.