VIDEO/ DURA ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA D’ANGELO AL COMUNE DI MOSCIANO SUL CASO ITS: “DIMISSIONI ATTO DI BUON SENSO, AZIONE AMMINISTRATIVA FALLITA”

Si accende la polemica attorno all’ITS Academy Abruzzo Turismo e Cultura, con il Presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo che, questa mattina a Martinsicuro, non ha risparmiato dure critiche al Comune di Mosciano Sant’Angelo in merito alle dimissioni di Mirko Rossi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ITS.

«Si è perso tutto questo tempo per colpa del Comune», ha dichiarato D’Angelo a margine della presentazione dei nuovi corsi e della sede operativa dell’ITS nella Torre Carlo V. «Le dimissioni di Rossi e dell’Unite sono un atto dovuto di buon senso – ha aggiunto – perché è evidente a tutti che l’azione amministrativa su questo fronte è fallita».

Le dichiarazioni del Presidente della Provincia arrivano in un momento delicato: nel pomeriggio si terrà un Consiglio comunale a Mosciano Sant’Angelo (ore 18,30), proprio per discutere la situazione creatasi dopo le dimissioni del rappresentante comunale Mirko Rossi e dell’Università degli Studi di Teramo, che hanno lasciato vacante una parte importante del CDA dell’ITS.

Il clima si fa dunque teso attorno a una realtà formativa che rappresenta un punto strategico per il rilancio dell’offerta turistica e culturale regionale. Le critiche di D’Angelo segnano un punto di rottura istituzionale che potrebbe avere ripercussioni politiche nei prossimi giorni.