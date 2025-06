SANT’ONOFRIO: INAUGURATA LA NUOVA AREA URBANA RIQUALIFICATA GRAZIE A FONDI PNRR E REGIONALI

È stata inaugurata sabato 28 giugno a Sant’Onofrio una nuova area urbana completamente riqualificata e restituita alla comunità. Un progetto atteso da anni, frutto di un importante *intervento di rigenerazione urbana* che il Comune di Campli ha realizzato interamente grazie a fondi esterni: PNRR, fondi regionali e del progetto "Unico".L’intervento interessa *oltre 1.700 metri quadri* tra area verde, parcheggi e nuova viabilità di raccordo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare uno dei centri più attivi e dinamici del territorio.Tra le novità più rilevanti: il nuovo *parco giochi attrezzato*, con altalene (per la prima volta presenti a Sant’Onofrio) e spazi protetti per i più piccoli;un *playground polifunzionale* con campo da calcio e da basket per i ragazzi; *parcheggi pubblici* per i residenti e attività produttive e una *nuova viabilità* di raccordo tra via Mirabilii e la SP17, con un netto miglioramento del decoro urbano della frazione.«E' stata una giornata importante per Sant’Onofrio – ha dichiarato il Sindaco *Federico Agostinelli* – Finalmente questa frazione ha un’area sicura, moderna e accogliente dove bambini, famiglie e giovani possono incontrarsi, giocare e fare sport. È il segno concreto di un’Amministrazione che lavora, intercetta risorse e restituisce spazi di qualità ai cittadini. Ringraziamo per i finanziamenti i consiglieri regionali *Paolo Gatti e Marilena Rossi*, il *vicesindaco dott. Antonio Francioni* per il grande impegno profuso, con il supporto di *Melissa D’Egidio*, già delegata alle Politiche Giovanili, la ditta esecutrice dei lavori *Graziano Di Paolo* di Cesenà di Campli, il progettista l'architetto *Andrea Scipioni* e la famiglia del compianto *Franco Di Giangiacomo*, che ha ceduto i terreni su cui sorge il nuovo spazio urbano».L’area è dotata anche di un impianto di videosorveglianza, a garanzia della sicurezza di tutti.