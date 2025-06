MAURIZIO SCELLI È IL NUOVO DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ABRUZZO

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’avvocato Maurizio Scelli, già Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e figura di rilievo a livello internazionale nelle missioni umanitarie e di mediazione in zone di crisi.

«Si tratta di una scelta di altissimo profilo – ha dichiarato Marsilio – maturata nella consapevolezza che l’Abruzzo ha bisogno, oggi più che mai, di una guida competente, autorevole e profondamente esperta nel campo delle emergenze». Scelli, infatti, ha diretto la Croce Rossa durante alcune tra le più drammatiche emergenze degli ultimi decenni: dal terremoto del Molise del 2002 allo tsunami del 2004, fino alle missioni umanitarie in Iraq, dove fu incaricato della difficile trattativa per la liberazione di cittadini italiani e del rimpatrio delle salme dei connazionali.

La nomina arriva a coronamento di un importante percorso di riforma della Protezione Civile regionale, promossa con determinazione proprio da Marsilio, e che ha portato l’Agenzia ad assumere una nuova configurazione normativa e organizzativa, più moderna, autonoma e operativa.

«Abbiamo lavorato per rendere l’Agenzia più snella ed efficiente, capace di rispondere con tempestività alle emergenze – ha aggiunto il governatore –. È un risultato politico concreto e condiviso, che voglio attribuire anche al lavoro di Mauro Casinghini e di Andrea Cipollone, che ringrazio per aver guidato l’Agenzia fino a oggi con serietà e competenza».

Il Presidente ha poi sottolineato le grandi sfide che attendono il sistema di protezione civile abruzzese: dal rischio sismico, all’adattamento ai cambiamenti climatici, fino alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

SCELLI: “SARÒ AL SERVIZIO DELL’ABRUZZO E DEI VOLONTARI”

Visibilmente emozionato, Maurizio Scelli ha voluto ringraziare pubblicamente Marsilio per «l’altissimo onore concesso»:

«Mi sento davvero onorato di questo incarico – ha dichiarato – e metterò a disposizione della mia Regione tutto ciò che ho maturato in questi anni, anche nei teatri più difficili del mondo. Darò tutto me stesso soprattutto per sostenere i più deboli e i volontari, che ogni giorno operano in silenzio con una generosità commovente».

Scelli ha inoltre rivolto parole di stima ai suoi predecessori:

«Un sentito ringraziamento va al dottor Casinghini, per il rigore e la visione strategica, e al dottor Cipollone, che ha guidato l’Agenzia con equilibrio in una fase complessa. Entrambi hanno portato la Protezione Civile abruzzese a livelli di eccellenza, nonostante le risorse limitate del nostro territorio».

Con la nomina di Scelli, si apre dunque una nuova fase per la Protezione Civile abruzzese, nel segno della continuità nei valori e dell’innovazione negli strumenti.