VIDEO/ IL CASO ITS SCOPPIA IN CONSIGLIO COMUNALE: MOSCIANO MESSO DA PARTE, IL CONSIGLIERE MIRKO ROSSI CONTRO LA DIRIGENZA

È approdato ufficialmente nel Consiglio Comunale di Mosciano Sant’Angelo il caso dello spostamento della sede dell’ITS Turismo da Mosciano a Martinsicuro. Un tema che ha suscitato polemiche e interrogativi, tanto da spingere la minoranza a sollevare il dibattito in aula. Il vicesindaco Mirko Rossi, chiamato a rispondere, ha fornito una replica articolata e puntuale, rivolta non solo alla minoranza consiliare ma, nei fatti, anche alla dirigenza dell’ITS. Proprio questa mattina, infatti, l’ente formativo aveva diffuso pubblicamente la propria versione dei fatti in merito alla controversa decisione del trasferimento. Nel frattempo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ITS per prendere atto delle dimissioni di Mirko Rossi dal proprio incarico all’interno del CdA, insieme a quelle del rappresentante dell’Università degli Studi di Teramo. La sostituzione dei due membri dimissionari è prevista per l’8 luglio, data in cui sarà formalizzata la nomina dei nuovi componenti del CdA.

Sull'argomento ha chiesto spiegazioni di quanto accaduto anche il socio-Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto.