PASSAGGI A LIVELLO CHIUSI A SAN NICOLÒ, IL SINDACO D’ALBERTO INTERVIENE: “RIAPERTO SUBITO QUELLO DI VIA DE GASPERI, A BREVE ANCHE VIA ALIGHIERI”

Questa mattina il Sindaco Gianguido D'Alberto, sulla scorta di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, è intervenuto, nell'interlocuzione con RFI e la con la ditta che sta realizzando i lavori, per individuare una soluzione che limitasse i disagi ai cittadini.

Gli interventi sulla rete hanno infatti comportato la chiusura di entrambi i passaggi a livello, anche di quelli pedonali, tagliando di fatto il paese a metà e creando fortissimi disagi ai cittadini e in particolare alle fasce più deboli della popolazione.

Una situazione a fronte della quale il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo sull'area di cantiere insieme all'Assessore Domenico Sbraccia al al consigliere comunale Lanfranco Lancione e ottenuto, con la disponibilità della ditta, una rimodulazione e un'accelerazione dei lavori su via Dante Alighieri e la riapertura immediata del passaggio a livello di via De Gasperi, strada di accesso al nucleo industriale.





"Insieme all'Assessore Sbraccia e al consigliere Lanfranco siamo intervenuti immediatamente per effettuare un sopralluogo a San Nicolò - sottolinea il primo cittadino - e nell'ambito dell'interlocuzione con RFI e la ditta abbiamo individuato una soluzione che limiterà al massimo i disagi. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini è dunque stato riaperto immediatamente, per la giornata odierna, il passaggio a livello di via De Gasperi ed entro le 17:00 sarà riaperto anche quello di via Alighieri. Appena possibile, inoltre, e quindi prima delle 17:00, su via Alighieri sarà garantito il passaggio pedonale".

Dalle 22 di questa sera alle 6:00 di domani mattina, entrambi i passaggi a livello verranno di nuovo chiusi per consentire la realizzazione dei lavori e successivamente il passaggio a livello di via Alighieri sarà definitivamente riaperto al traffico veicolare e pedonale, in anticipo sul cronoprogramma che prevedeva la fine dei lavori nella giornata di giovedì. Resterà invece chiuso il passaggio a livello di via De Gasperi, dove sono previsti lavori più impattanti e che necessitano di ulteriore tempo, così come da cronoprogramma.



"Purtroppo, inevitabilmente, le opere pubbliche creano dei fisiologici disagi - sottolinea il primo cittadino -ma grazie alla costante interlocuzione con RFI e alla disponibilità dell'impresa che sta eseguendo i lavori siamo riusciti a fare accelerare i lavori su via Dante Alighieri e trovare una soluzione che limiti al minimo i disservizi per i cittadini. Continueremo a monitorare lo svolgimento dei lavori che si stanno realizzando sull'intero tratto della linea ferroviaria nel territorio comunale, anche se non di nostra competenza, come abbiamo già fatto per rispondere alle esigenze dei cittadini di Villa Pavone, che avevano segnalato disagi legati ai rumori".