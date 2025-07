VIDEO/ MOSCIANO, BUFERA IN CONSIGLIO: LA CONSIGLIERA NADIA BALDINI CHIEDE LE DIMISSIONI DEL SINDACO GALIFFI E SI RIVOLGE AL PREFETTO: «E' UN DESPOTA”

È scontro aperto in seno all’amministrazione comunale dopo i gravi fatti accaduti al termine dell’ultima seduta del consiglio comunale, quella di ieri pomeriggio. La consigliera di “PuntiaMosciano”, Nadia Baldini ha chiesto le immediate dimissioni del sindaco Giuliano Galiffi, accusandolo di aver rivolto insulti nei suoi confronti in chiusura dei lavori.

Secondo quanto denunciato dalla consigliera, il Sindaco che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio comunale, Galiffi si sarebbe comportato "da padre padrone", con toni definiti “da despota”, non più tollerabili all’interno delle istituzioni democratiche. La consigliera ha inoltre chiesto l’intervento urgente del Prefetto affinché valuti la sospensione del Sindaco dalla sua carica, alla luce della gravità del suo comportamento.

“La misura è colma – ha dichiarato la consigliera – non è più accettabile che chi guida il Comune si rivolga in modo offensivo e autoritario ai membri del consiglio, ledendo il rispetto dovuto alle cariche e al confronto democratico.”