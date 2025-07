A TORTORETO NASCE “ALTERNATIVA LIBERA”: IL THINK TANK DEI COSTRUTTORI DI SOGNI

In un contesto sociale sempre più dominato dall’omologazione e dalla competizione sterile, nasce “Alternativa Libera”, una nuova associazione culturale e sociale con l’ambizione di diventare un laboratorio di idee, creatività e crescita condivisa.

Con sede a Tortoreto ma uno sguardo aperto al mondo, Alternativa Libera si propone come spazio di incontro e contaminazione positiva tra arti, mestieri, cultura, tradizioni e innovazione. Un luogo dove il pensiero si trasforma in azione, dove la conoscenza diventa motore di cambiamento e ogni individuo è riconosciuto come portatore di talento e potenzialità.

«Siamo i costruttori di sogni – affermano i fondatori – crediamo nella forza dell’incontro, nella libertà del pensiero, nella bellezza della diversità». Niente barriere ideologiche o etichette, ma solo un unico denominatore comune: il desiderio di vivere con passione e costruire nuove opportunità.

Attraverso eventi, conferenze, mostre, viaggi culturali e percorsi educativi, l’associazione si pone l’obiettivo di riscoprire i valori della cultura e delle radici locali, affrontando al contempo le sfide del presente e del futuro con coraggio e consapevolezza.

Alternativa Libera invita tutti coloro che credono nell’arte, nel sapere, nel fare e nel potere del sogno a unirsi a questa nuova comunità. «L’alternativa esiste – dichiarano – ed è libera».