IL CASO/ LA LISTA MOSCIANO CIVICA SI DISSOCIA DAL LINGUAGGIO GROSSOLANO E IMPROPRIO UTILIZZATO DAL SINDACO DURANTE L’ASSISE COMUNALE DEL 30 GIUGNO

La Lista Mosciano Civica si dissocia, totalmente, dal linguaggio grossolano ed improprio utilizzato dal Sindaco nel corso dell'assise comunale del 30 Giugno.

Condanna ogni forma di violenza verbale e prepotenza istituzionale indirizzata nei confronti di ogni essere umano e, quindi, si unisce alla dovuta solidarizzazione nei confronti della consigliera Baldini, benché, occorre ricordarlo, in altre occasioni, la stessa non si è sottratta da sterili quanto infondate strumentalizzazioni indirizzate nei confronti della lista scrivente.

Ciononostante le forme di abuso e prevaricazione, in senso lato, non sono mai da sottovalutare, anzi vanno condannate sempre.

E fermamente

Soprattutto se espresse in ambito istituzionale.

La Lista Mosciano Civica, inoltre, auspica che nelle sedute del Consiglio comunale di Mosciano ci sia un ritorno alla discussione sui contenuti, che devono riguardare la città, con l'uso di parole ferme, ma educate, nel rispetto della legittima discussione politico-democratica.

Mosciano ha bisogno di risposte e non di trasformare il Consiglio comunale in uno spettacolo trash e di cattivo gusto.

Il candidato Sindaco-Ercole Core

La consigliera eletta Maria Cristina Cianella

Lista Mosciano Civica