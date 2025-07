LA CPO PROVINCIALE INTERVIENE SUL DIVERBIO A MOSCIANO: “DA GALIFFI CI ASPETTIAMO LE SCUSE”

Sulla vicenda riguardante il diverbio registrato durante il consiglio comunale di Mosciano Sant’Angelo che ha visto protagonista il sindaco Giuliano Galiffi e la consigliera Nadia Baldini e altri rappresentanti dell’assise civica interviene la presidente della CPO della Provincia, Erika Angelini.



“Se il Sindaco è il rappresentante della sua comunità e la massima autorità del Consiglio comunale, e certamente il voto dei cittadini e la Costituzione gli assegnano questo compito, allora quello che è accaduto durante l’ultimo Consiglio Comunale a Mosciano Sant’Angelo, è un brutto segnale. Non il primo purtroppo al quale la Commissione pari opportunità ha assistito in questi anni.



Si tratta di episodi che non possono essere rubricati come alterazioni umorali in un franco dibattito politico che pure può assumere contorni accesi: le riprese video testimoniano un atteggiamento verbale e posturale inaccettabile per il quale, il Sindaco, avrebbe solo dovuto chiedere scusa. Anche il comunicato successivo alla vicenda dimostra una mancanza di consapevolezza rispetto a quello che si classifica come una chiara “violenza verbale” una delle radici della violenza di genere e che, infatti, anche in questo caso, ancora una volta, è diretta verso una donna e poi verso chi si oppone.



Un fenomeno, questo, che come testimoniano molte denunce delle Commissioni pari opportunità e i dati delle ricerche sulla comunicazione politica sta dilagando: non è solo un problema di discriminazione di genere ma di qualità della democrazia.



A Nadia Baldini come agli altri consiglieri insultati va la nostra piena e convinta solidarietà nella speranza che il nostro compito e tutte le nostre azioni a favore di una vera “pari opportunità” non rimangano confinati nel “genere” ma diventino monito di riflessione sulla qualità della democrazia e della politica.



Sindaco Galiffi ci piacerebbe ascoltare le sue scuse, potremmo dargli il valore che meritano invitandovi ad una seduta della Commissione Pari Opportunità. Sarebbe un bel modo di chiudere questa brutta pagina”.