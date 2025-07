NOI MODERATI DENUNCIANO CLIMA INTOLLERABILE NEL CONSIGLIO COMUNALE DI MOSCIANO SANT’ANGELO

Come rappresentanti di Noi Moderati, esprimiamo preoccupazione e profonda indignazione per il clima venutosi a creare durante l’ultimo Consiglio Comunale di Mosciano Sant’Angelo, dove si sono verificati episodi di inopportuna violenza verbale da parte del primo cittadino ai danni di più componenti dell’assemblea. In particolare, riteniamo inaccettabile l’attacco diretto e reiterato rivolto ad una donna, assessore della sua Giunta comunale, nonché le parole offensive pronunciate nei confronti di una consigliera di minoranza e di un consigliere di minoranza uomo. Questi comportamenti, indipendentemente da come vengano documentati o diffusi, ledono profondamente la dignità delle persone coinvolte e il rispetto che dovrebbe sempre caratterizzare il dibattito politico e istituzionale. Le istituzioni non devono mai trasformarsi in luoghi di sopraffazione, intimidazione o attacco personale. I personalismi rischiano di compromettere ogni progetto importante e iniziativa significativa. Riteniamo importante che venga rispettato il principio, fondamentale, del confronto democratico fondato sull’ascolto, la correttezza e la civile convivenza. La forza delle idee non ha bisogno dell’arroganza del tono. La diversità di visioni non giustifica mai la mancanza di rispetto. Noi Moderati si impegna a promuovere una cultura politica rispettosa, costruttiva e inclusiva, in cui ogni rappresentante istituzionale, possa esprimersi liberamente senza essere oggetto di attacchi personali.

Bruno Valentini Coordinatore Provinciale Noi Moderati

Alessandra Meloni Coordinatrice Comunale Noi Moderati – Mosciano Sant’Angelo