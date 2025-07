FOTO/ DOPO MARINELLI, MARINELLI: IL PD CONFERMA IL SEGRETARIO REGIONALE: "SI RIPARTE PER BATTERE LA DESTRA"

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha riconfermato Daniele Marinelli alla guida della segreteria regionale. Il segretario uscente ha accolto con responsabilità la richiesta del partito di restare al timone, rilanciando una fase di rifondazione e rinnovamento in vista delle prossime sfide elettorali, a partire dal voto bis a Pescara.

Marinelli ha espresso con chiarezza gli obiettivi per la nuova fase: «Non un metro di meno sulla necessità di una linea politica chiara e radicale; non un metro di meno sull’analisi profonda dei problemi dell’Abruzzo; non un metro di meno sul rafforzamento della nostra vocazione riformista». Ha inoltre sottolineato l’urgenza di costruire una proposta politica alternativa all’attuale governo regionale di centrodestra guidato da Marsilio, e ha annunciato l’intenzione di aprire un «congresso delle idee» per rilanciare il Pd.

All’assemblea hanno partecipato esponenti di spicco del partito, tra cui il senatore Michela Fina, il deputato Luciano D’Alfonso, i consiglieri regionali Antonio Blasioli, Antonio Di Marco, Sandro Mariani e Silvio Paolucci, la vice segretaria regionale Leila Kechoud, il segretario regionale dei Giovani Democratici Saverio Gileno, e altri importanti esponenti locali.

Marinelli ha inoltre annunciato la volontà di indire presto un congresso straordinario per approfondire il percorso di rinnovamento, invitando tutto il partito a contribuire con idee e proposte per affrontare le sfide elettorali e politiche che attendono il Pd in Abruzzo. «Sono certo che da questo momento di riflessione usciremo più forti e determinati a tornare a vincere», ha concluso, preannunciando a breve la composizione della nuova segreteria regionale.