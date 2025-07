MONTORIO, L'OPPOSIZIONE: "PONTE SULLA SS80 A MONTORIO: LAVORI ANCORA IN CORSO DOPO 11 MESI. CITTADINI E ATTIVITA' PENALIZZATI DA RITARDI E SCARSA PROGRAMMAZIONE."

I lavori di rifacimento della carreggiata e dei marciapiedi del ponte della Strada Statale 80, che a

Montorio costeggia Largo Di Paolantonio e collega la parte storica con la zona più recente del

paese, sarebbero dovuti terminare il 31 dicembre 2024. A confermarlo erano stati comunicati e

avvisi ufficiali dell’amministrazione comunale.

A distanza di quasi un anno dall’avvio del cantiere, risalente a metà settembre 2024, i lavori sono

ben lontani dall’essere completati. Anzi, osservando la situazione attuale, si ha la netta

impressione che siano appena cominciati. Nei mesi passati, la cittadinanza ha assistito a un

cantiere praticamente fermo, con attività saltuarie e rallentamenti continui, il tutto nel silenzio

assordante dell’amministrazione, che non ha esercitato alcuna reale pressione sull’ANAS per

garantire il rispetto del cronoprogramma.

È inaccettabile che per un ponte di dimensioni contenute – ma di importanza cruciale per la

viabilità cittadina – si siano impiegati tempi tanto lunghi, quando l’intervento avrebbe potuto

essere ragionevolmente concluso in tre mesi. L’assenza di una seria pianificazione e di un

coordinamento efficace con gli altri cantieri post-sisma ha finito per aggravare i disagi: il centro

storico risulta oggi isolato e congestionato, a danno dei cittadini e delle attività commerciali.

Ricordiamo che i lavori erano stati richiesti a suo tempo dall’amministrazione Di Centa, ma

l’attuale amministrazione Altitonante ha mostrato ritardi evidenti nell’avvio e scarso interesse nel

monitoraggio dell’intervento, impegnata evidentemente su altre priorità. A tratti, il cantiere è

apparso deserto, con persone non autorizzate che vi transitavano liberamente. In risposta alle

sollecitazioni, il Comune ha rimpallato ogni responsabilità all’ANAS, ma senza mai assumere

iniziative concrete per sbloccare la situazione.

Solo ora, dopo 11 mesi, si intravede una ripresa effettiva dei lavori. Ma i disagi subiti finora non si

possono certo cancellare. Ci auguriamo almeno che si proceda ora in modo rapido verso la

riapertura del ponte e il ripristino della viabilità sulla SS80, così da alleggerire il traffico sulla SS150,

fondamentale per la mobilità, la sicurezza dei pedoni e il collegamento tra le diverse aree del

paese.

Come gruppo di minoranza, continueremo a vigilare. Se i tempi dovessero ulteriormente slittare, ci

attiveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per denunciare l’inerzia e richiedere interventi

risolutivi. Più che celebrazioni a fine lavori, i cittadini meritano rispetto e trasparenza, ogni giorno.

I consiglieri

Eleonora Magno e Andrea Guizzetti