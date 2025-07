VIDEO/ ANTONETTI: «PRESIDENTE D'ANGELO, BASTA CON LE SUPERCAZZOLE»

"Presidente D'Angelo basta con le supercazzole" Così Carlo Antonetti commenta le dichiarazioni da parte del Presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, a proposito di una possibile riapertura parziale del Delfico.

"L'iter dei provvidementi per far fronte al disagio che si è abbattutto lo scorso inverno sulla scuola cuore della città è stato indefinito fin dai suoi albori. Oggi, la verità è una: che un senso, questa vicenda, non ce l'ha.

Si parla di un cronoprogramma tutti i giorni, ma i fatti sono tali che il Presidente della Provincia fa il bello e il cattivo tempo, senza un'amministrazione comunale che gli metta un freno. A farne le spese, dei soldi pubblici buttati per progetti a metà, inconclusi e inconcludenti, senza una cognizione di causa, sono solo i cittadini e in questo caso, anche gli alunni, che si ritroveranno di nuovo senza una scuola."

Eugenia Di Giandomenico